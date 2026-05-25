Посадовця міськради в Тернопільській області підозрюють у реєстрації земель оборонного підприємства на приватні структури

Посадовця міської ради в Тернопільській області запідозрили в незаконному оформленні земель оборонного підприємства на приватні структури. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією слідства, начальник реєстраційного відділу однієї з міських рад в лютому 2022 року не перевірив належним чином документи і не виявив відсутності дозволів на будівництво і прав на землю. Підставою для реєстрації стали документи з ознаками підроблення – техпаспорти, договори про спільну діяльність і довідки про присвоєння адрес, які фактично не видавалися.

"Під час оглядів з’ясовано, що жодних об’єктів будівництва на цих ділянках немає. За висновками експертиз, ринкова вартість земель становить понад 15,7 млн грн. Наразі вживаються заходи для скасування незаконних реєстраційних дій та встановлення всіх причетних осіб", – розповіли в Офісі генпрокурора.