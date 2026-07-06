Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Київ ракетами і дронами

Окупанти провели численні пуски. 

Росія атакувала Київ ракетами і дронами
Українська авіація
Фото: скріншот з відео

Уночі 6 липня армія Росії влаштувала чергову атаку на Київ. У місті пролунали вибухи. Станом на 4:18 відомо про сімох поранених, повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і мер міста Віталій Кличао. Значні ушкодження житлового сектору є в Дарницькому та Подільському районах. 

За інформацією Повітряних сил, спершу ворог застосував балістику. Також був пуск крилатих ракет.

Реклама

Міська влада закликала перебувати в укриттях. 

Після першої серії атаки начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі, руйнування будинку та ушкодження гаражів у Подільському. Мер Віталій Кличко додав, що в Подільському люди заблоковані в будинку на рівні 7-9 поверхів. У Голосіївському загорілися нежитлова забудова і склад, уламки впали на відкриту територію. Невдовзі після завершення першої серії вибухів почалася друга. За інформацією Повітряних сил, це знову балістика.

Після другої серії вибухів з'явилися оновлені дані про пошкодження. 

«У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову», – сказав Кличко.

Після цього він повідомив про пошкодження на інших локаціях у Подільському районі: відбулося руйнування і загоряння нежитлової будівлі, загорілися машини.

Близько 2:50 Повітряні сили попередили про третю хвилю ракет – цього разу крилатих. Паралельно з цим у повітряний простір продовжували заходити дрони. 

О 3:15 зʼявилася перша інформація про поранених. Згодом Ткаченко оприлюднив уточнену інформацію про наслідки атаки в Подільському районі. Там постраждала 25-поверхівка на рівні 16 поверху.

Після третьої хвилі атаки Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка. В Подільському уламки впали на ЖК. 

Реклама

«Станом на зараз маємо інформацію, що у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки на трьох різних локаціях. Це житлові будинки. Місця, де люди спали, жили своїм звичайним життям. росія продовжує бити ракетами по цивільних», – написав Ткаченко.

Також він повідомив про пожежу в пʼятиповерхівці Голосіївського району і ушкодження чотирьох житлових будинків у Подільському.

Попередню масовану атаку на місто Росія провела в четвер, 2 липня. Не менше 30 людей загинуло, ще близько 100 були поранені. Ворог пошкодив значну кількість цивільних об'єктів. 

Про загрозу нової атаки сьогодні увечері попередив український президент.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies