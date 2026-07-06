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Російські війська вчора втратили понад 1400 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 411 050 осіб.

Російські війська вчора втратили понад 1400 солдатів
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1420 солдатів, 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, РСЗВ та 3 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб
  • танків – 12 088 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.
  • артилерійських систем – 45 451 (+63) од.
  • РСЗВ – 1 917 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 473 (+3) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.
  • крилаті ракети  – 4 850 (+3) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 116 686 (+580) од.
  • спеціальна техніка – 4 389 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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