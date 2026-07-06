Російські війська вчора втратили понад 1400 солдатів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1420 солдатів, 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, РСЗВ та 3 засоби ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб
- танків – 12 088 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.
- артилерійських систем – 45 451 (+63) од.
- РСЗВ – 1 917 (+1) од.
- засоби ППО – 1 473 (+3) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.
- крилаті ракети – 4 850 (+3) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 116 686 (+580) од.
- спеціальна техніка – 4 389 (+4) од.
Дані уточнюються.