Також армія окупантів вдарила по сільських господарствах.

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Учора зранку ворог вдарив безпілотником “Молнія” по лісництву в Семенівці Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Трохи пізніше вдарили по адмінбудівлі, унаслідок був пошкоджений дах. Ввечері через удар FPV-дроном росіяни пошкодили будинок.

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У селі на Новгород-Сіверщині зафіксували удар “Молнії” по будинку культури, приміщення пошкоджене.

Увечері через удар “Герані” в Чернігові пошкоджений термінал логістичної компанії. Пожежу там загасили вогнеборці.

Через удар “Герані” по Сновську загорілася господарча будівля на території сільгосппідприємства. Уночі місто атакували “Гербери”, вдарили по іншому сільгосппідприємству. Загорілося зерносховище. Ще один удар був у приватному секторі – знищене гаражне приміщення.

Фото: Чернігівська ОВА

У селі Коропської громади на Новгород-Сіверщині уночі через влучання “Гербери” загорівся будинок, у сусідній оселі вибиті вікна.

Також протягом доби були удари по енергообʼєктах.