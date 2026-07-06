Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак на Миколаївщині

Внаслідок атаки по підприємству в Миколаївському районі виникла пожежа.

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В Миколаївському районі двоє людей постраждали внаслідок російських атак.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок дронової атаки по підприємству 59-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. На місці виникла пожежа.

Також відомо про 72-річну жінку, яка також постраждала в Очаківській громаді. Її госпіталізовано.