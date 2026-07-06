Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак на Миколаївщині

В Миколаївському районі двоє людей постраждали внаслідок російських атак.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок дронової атаки по підприємству 59-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. На місці виникла пожежа.
Також відомо про 72-річну жінку, яка також постраждала в Очаківській громаді. Її госпіталізовано.
- Вчора через дронові атаки ворога на Миколаївщині постраждали шестеро людей. Як написав начальник ОВА Віталій Кім, учора протягом дня та сьогодні зранку ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера».