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Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак на Миколаївщині

Внаслідок атаки по підприємству в Миколаївському районі виникла пожежа.

Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак на Миколаївщині
Віталій Кім, Голова Миколаївської ОВА
Фото: Зоряна Стельмах

В Миколаївському районі двоє людей постраждали внаслідок російських атак. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок дронової атаки по підприємству 59-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. На місці виникла пожежа.

Також відомо про 72-річну жінку, яка також постраждала в Очаківській громаді. Її госпіталізовано.

  • Вчора через дронові атаки ворога на Миколаївщині постраждали шестеро людей. Як написав начальник ОВА Віталій Кім, учора протягом дня та сьогодні зранку ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». 
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