Азербайджан вручив послу Росії ноту протесту через удар по заправці SOCAR на Миколаївщині

У МЗС наголосили, що попри неодноразові попередження, "продовження подібних інцидентів свідчить про цілеспрямований характер атак".

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та висловило рішучий протест у зв’язку з ударом по автозаправній станції компанії SOCAR у Миколаївській області ввечері 5 липня.

Про це повідомляє Азертадж із посиланням на заяву Управління пресслужби МЗС Азербайджану.

Зазначається, що під час зустрічі російській стороні було передано відповідну ноту. Також в МЗС наголосили, що цей удар із застосуванням безпілотника є не першим подібним інцидентом: раніше об’єкти на території України, які належали SOCAR, зокрема - газорозподільна компресорна станція та нафтобаза в Одесі. У результаті цих атак було завдано значної матеріальної шкоди, а співробітники компанії зазнали поранень.

У МЗС також звернули увагу не те, що, попри неодноразові попередження, продовження подібних інцидентів свідчить про цілеспрямований характер атак.

Послу також нагадали про кілька авіаударів, унаслідок яких було пошкоджено будівлі посольства Азербайджану в Києві та почесного консульства в Харкові.

Як повідомлялося, вчора росіяни атакували дроном АЗС біля Миколаєва. В рузельтаті було поранено жінку.