В Індії через сильні дощі обвалилися багатоповерхівки. Є загиблі, зокрема діти

Сильні мусонні дощі порушили роботу транспорту та змусили закрити школи у фінансовій столиці Індії.

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В індійському місті Мумбаї обвалилися кілька багатоповерхових будинків, вбивши шістьох людей.

Про це пише DW.

Будинки обвалилися через сильні дощі. Загинули п’ятеро дітей та одна жінка.

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У понеділок Індійський метеорологічний департамент (IMD) оголосив “червоний” рівень небезпеки для районів Мумбаї, Тхане та Райгад.

Сильні мусонні дощі порушили роботу транспорту та змусили закрити школи у фінансовій столиці Індії. Злива також спричинила зсуви вздовж швидкісної автомагістралі між Мумбаї та сусіднім Пуне. Її закрили, а рух транспорту між містами було паралізовано. Окрім того, негода вплинула на авіаперевезення та рух потягів далекого сполучення.

У Мумбаї випало понад 100 мм опадів, а в деяких районах – до 161 мм. Це місячна норма опадів для багатьох європейських міст,