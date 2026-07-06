В Індії через сильні дощі обвалилися багатоповерхівки. Є загиблі, зокрема діти

В індійському місті Мумбаї обвалилися кілька багатоповерхових будинків, вбивши шістьох людей.
Про це пише DW.
Будинки обвалилися через сильні дощі. Загинули п’ятеро дітей та одна жінка.
У понеділок Індійський метеорологічний департамент (IMD) оголосив “червоний” рівень небезпеки для районів Мумбаї, Тхане та Райгад.
Сильні мусонні дощі порушили роботу транспорту та змусили закрити школи у фінансовій столиці Індії. Злива також спричинила зсуви вздовж швидкісної автомагістралі між Мумбаї та сусіднім Пуне. Її закрили, а рух транспорту між містами було паралізовано. Окрім того, негода вплинула на авіаперевезення та рух потягів далекого сполучення.
У Мумбаї випало понад 100 мм опадів, а в деяких районах – до 161 мм. Це місячна норма опадів для багатьох європейських міст,
- Місцеві ЗМІ повідомляють, що з кінця червня троє людей загинули у регіоні внаслідок падіння дерев під час мусону.
Rainfall information over mumbai from 0830 hrs IST of 5th July 2026 to 0830 hrs IST of 6th July 2026 in mm#MumbaiRainfall #WeatherUpdate #Monsoon2026 #MumbaiWeather #RainfallData #IndiaWeather #JulyRain #MumbaiForecast @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia… pic.twitter.com/RNt6Q1oaHM— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026