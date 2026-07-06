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Велика Британія перехопила літаки РФ у межах розширеної місії НАТО в Арктиці

Лондон відправив один зі своїх двох авіаносців для підтримки груп швидкого розгортання.

Велика Британія перехопила літаки РФ у межах розширеної місії НАТО в Арктиці
Британські F-35 перехопили два літаки РФ, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Велика Британія перехопила два російські літаки після розгортання авіаносця у районі Полярного кола для підтримки місій НАТО.

Про це повідомляє Politico.

Міністерство оборони заявило в понеділок, що два російські морські патрульні літаки Ту-142 (“Bear F”) наприкінці минулого тижня неодноразово наближалися до ударної групи авіаносців Великої Британії в Норвезькому морі, здійснюючи “небезпечні та непрофесійні” маневри.

Зазначається, що російський літак скинув поблизу авіаносця HMS Prince of Wales велику кількість гідроакустічних буїв – пристроїв, які можуть діяти як підводні мікрофони для пошуку та відстеження підводних човнів.

2 липня британські винищувачі F-35 з авіаносця перехопили та супроводжували російські літаки. HMS Prince of Wales – один із двох британських авіаносців – є першим європейським авіаносцем, який проводить операції протиповітряної оборони НАТО з винищувачами F-35.

Раніше Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціального призначення альянсу, який Міністерство оборони назвало передовою групою сил швидкого розгортання НАТО. Зазначається, що цей підрозділ “здатний розгорнутися будь-де у світі протягом кількох днів”.

  • Минулого тижня повідомлялося, що суперяхта президента Росії Володимира Путіна вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів перетинає узбережжя Норвегії, щоб повернутися до Росії.
  • В інтерв'ю POLITICO міністр оборони Ден Джарвіс відмовився повідомити, чи HMS Prince of Wales відстежує судно, але зазначив: “Ми знаємо, де воно”. Він додав: “Той факт, що яхта рухається, знову ж таки є ще одним бойовим показником – якщо використовувати вислів з мого минулого — того, що він (Путін) перебуває під дедалі більшим тиском”.
  • Раніше колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман пояснив, що росіяни "не хочуть ризикувати. Після того як українці завдали удару по Кронштадту, вони вирішили відвести яхту якомога далі від України".
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