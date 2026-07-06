Велика Британія перехопила літаки РФ у межах розширеної місії НАТО в Арктиці

Велика Британія перехопила два російські літаки після розгортання авіаносця у районі Полярного кола для підтримки місій НАТО.
Про це повідомляє Politico.
Міністерство оборони заявило в понеділок, що два російські морські патрульні літаки Ту-142 (“Bear F”) наприкінці минулого тижня неодноразово наближалися до ударної групи авіаносців Великої Британії в Норвезькому морі, здійснюючи “небезпечні та непрофесійні” маневри.
Зазначається, що російський літак скинув поблизу авіаносця HMS Prince of Wales велику кількість гідроакустічних буїв – пристроїв, які можуть діяти як підводні мікрофони для пошуку та відстеження підводних човнів.
2 липня британські винищувачі F-35 з авіаносця перехопили та супроводжували російські літаки. HMS Prince of Wales – один із двох британських авіаносців – є першим європейським авіаносцем, який проводить операції протиповітряної оборони НАТО з винищувачами F-35.
Раніше Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціального призначення альянсу, який Міністерство оборони назвало передовою групою сил швидкого розгортання НАТО. Зазначається, що цей підрозділ “здатний розгорнутися будь-де у світі протягом кількох днів”.
- Минулого тижня повідомлялося, що суперяхта президента Росії Володимира Путіна вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів перетинає узбережжя Норвегії, щоб повернутися до Росії.
- В інтерв'ю POLITICO міністр оборони Ден Джарвіс відмовився повідомити, чи HMS Prince of Wales відстежує судно, але зазначив: “Ми знаємо, де воно”. Він додав: “Той факт, що яхта рухається, знову ж таки є ще одним бойовим показником – якщо використовувати вислів з мого минулого — того, що він (Путін) перебуває під дедалі більшим тиском”.
- Раніше колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман пояснив, що росіяни "не хочуть ризикувати. Після того як українці завдали удару по Кронштадту, вони вирішили відвести яхту якомога далі від України".