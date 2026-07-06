Велика Британія перехопила літаки РФ у межах розширеної місії НАТО в Арктиці

Лондон відправив один зі своїх двох авіаносців для підтримки груп швидкого розгортання.

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Велика Британія перехопила два російські літаки після розгортання авіаносця у районі Полярного кола для підтримки місій НАТО.

Про це повідомляє Politico.

Міністерство оборони заявило в понеділок, що два російські морські патрульні літаки Ту-142 (“Bear F”) наприкінці минулого тижня неодноразово наближалися до ударної групи авіаносців Великої Британії в Норвезькому морі, здійснюючи “небезпечні та непрофесійні” маневри.

Зазначається, що російський літак скинув поблизу авіаносця HMS Prince of Wales велику кількість гідроакустічних буїв – пристроїв, які можуть діяти як підводні мікрофони для пошуку та відстеження підводних човнів.

2 липня британські винищувачі F-35 з авіаносця перехопили та супроводжували російські літаки. HMS Prince of Wales – один із двох британських авіаносців – є першим європейським авіаносцем, який проводить операції протиповітряної оборони НАТО з винищувачами F-35.

Раніше Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціального призначення альянсу, який Міністерство оборони назвало передовою групою сил швидкого розгортання НАТО. Зазначається, що цей підрозділ “здатний розгорнутися будь-де у світі протягом кількох днів”.