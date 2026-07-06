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ЗМІ: Китай готується випробувати в Тихому океані ракету, здатну нести ядерний заряд

Країни регіону вже були офіційно поінформовані про майбутній запуск.

ЗМІ: Китай готується випробувати в Тихому океані ракету, здатну нести ядерний заряд
китайська міжконтинентальна балістична ракета DF-41, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Китай готується протягом найближчих 24 годин здійснити випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, із муляжем бойової частини над південною частиною Тихого океану. 

Як пише Reuters, про це в понеділок повідомили австралійські засоби масової інформації, зазначивши, що країни регіону вже були офіційно поінформовані про майбутній запуск.

Газети The Sydney Morning Herald і The Australian повідомили, що китайські посадовці провели брифінги для урядів країн регіону, зокрема Австралії, щодо майбутнього випробування міжконтинентальної балістичної ракети над Тихим океаном.

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За даними новозеландської компанії Starboard Maritime Intelligence, яка спеціалізується на відстеженні суден, у різних районах Тихого океану зараз перебувають три китайські судна супутникового стеження.

Два з них вийшли з Китаю приблизно 25 червня і наразі знаходяться поблизу Федеративних Штатів Мікронезії. Третє судно залишило Китай ще на початку травня й зараз стоїть в порту столиці Фіджі – Суви.

За словами аналітиків, ці судна оснащені великими супутниковими антенами, які використовуються для відстеження запусків ракет та іншої космічної діяльності. Найімовірніше, вони перебувають у Тихому океані для збору даних під час ракетного випробування.

Також аналітики вважають, що це випробування планувалося заздалегідь. Водночас той факт, що повідомлення про нього надійшло наступного дня після підписання Австралією та Фіджі оборонного альянсу Ocean of Peace Alliance, «щонайменше виглядає дуже показовим».

Посольство Китаю в Австралії наразі це не прокоментувало. 

Попереднє випробування міжконтинентальної балістичної ракети Китай провів у 2024 році. Такі запуски відбуваються рідко і тоді привернули увагу міжнародної спільноти як свідчення зростання військового потенціалу країни.

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