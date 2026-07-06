CNN: Майже вся РФ зіткнулася з паливною кризою

Виробництво бензину в Росії нині приблизно на 20% нижче від внутрішнього попиту, тоді як завантаженість нафтопереробних заводів опустилася до найнижчого рівня за останні кілька років.

Майже всі регіони Росії стикаються з дефіцитом бензину або перебоями з його постачанням. На багатьох автозаправних станціях уже запроваджено нормування продажу пального.

Про це свідчить аналіз CNN.

Паливна криза, яка спочатку загострилася в окупованому Росією Криму та змусила владу 21 червня запровадити режим надзвичайної ситуації й повністю заборонити продаж пального населенню, тепер охопила всю територію Росії – від західних регіонів до Далекого Сходу.

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Видання проаналізувало офіційні заяви губернаторів і мерів, а також повідомлення федеральних і регіональних ЗМІ. За результатами аналізу, понад 50 міжнародно визнаних російських регіонів офіційно повідомили про проблеми з постачанням пального, тоді як неофіційні повідомлення про перебої надходять практично з усіх інших регіонів. Щонайменше три суб'єкти федерації, серед яких Іркутська область і Забайкальський край, оголосили режим «підвищеної готовності», що є сходинкою нижче за режим надзвичайної ситуації.

У матеріалі згадують, як спочатку Путін дав інтервʼю, у якому намагався переконати, що ситуація перебуває під контролем, а потім прозвучала інша його заява, у якій він назвав найнагальнішим завданням «швидке та значне нарощування виробництва систем протиповітряної оборони». Це стало непрямим визнанням зростаючої вразливості Росії до українських ударів.

Це не перший випадок масштабного дефіциту пального в Росії. Минулого серпня через активізацію українських атак також виникли перебої з постачанням у багатьох регіонах. Проте експерти зазначають, що нинішня ситуація є значно серйознішою. За даними аналітиків, відмінністю є масштаб та безперервність атак, а також ситуацію погіршує те, що багато нафтопереробних заводів досі проходять ремонт після торішніх ударів.

За оцінками, виробництво бензину в Росії нині приблизно на 20% нижче від внутрішнього попиту, тоді як завантаженість нафтопереробних заводів опустилася до найнижчого рівня за останні кілька років.

Як показав аналіз CNN, АЗС по всій країні запроваджують обмеження на продаж пального. З'явилися навіть спеціальні сайти, які допомагають водіям знаходити заправки, де ще можна заправитися. Через довгі черги дедалі частіше виникають конфлікти. У багатьох регіонах уже заборонено заправляти великі каністри об'ємом близько 20 літрів, щоб запобігти накопиченню запасів пального, а губернатор Іркутської області оголосив режим підвищеної готовності та заборонив продаж бензину в каністри всім, окрім екстрених служб.

Російські ЗМІ повідомляють, що в окремих регіонах люди стоять у чергах до заправок до 18 годин. У виданні зауважують, що особливо напруженою ситуація стала після атаки безпілотників 18 червня на Московський НПЗ в районі Капотня.

Експерти зазначають, що Росія все ще має певні інструменти для боротьби з кризою, однак їхній перелік поступово скорочується.

За інформацією Reuters, РФ вже почала закуповувати бензин в Індії. Це виглядає особливо символічно, адже останніми роками саме Індія стала одним із головних покупців російської нафти після запровадження західних санкцій.

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Якщо уряду вдасться стабілізувати постачання та знизити рівень паніки, попит може нормалізуватися, однак у виданні зауважують, що якщо українські удари збережуть нинішню інтенсивність, така нормалізація може так і не настати.

При цьому ризики зростання інфляції та скорочення споживання через паливну кризу виникли в особливо невдалий момент.

Після завершення війни між США та Іраном світові ціни на нафту, які стрімко зросли в перші місяці конфлікту, почали знижуватися. Це позбавляє Росію можливості компенсувати дедалі більший бюджетний дефіцит за рахунок високих доходів від експорту енергоносіїв.

Російська економіка вже демонструє ознаки стагнації, навіть попри подальше зростання військових витрат.