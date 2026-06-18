Reuters: Через обстріли відновлення роботи Московського НПЗ заблоковане

Під час першої атаки 16 червня на НПЗ уже була пошкоджена й загорілася одна з двох основних установок первинної переробки.

18 червня Московський нафтопереробний завод компанії «Газпромнефть» зазнав другої за тиждень масштабної атаки безпілотників.

Унаслідок ударів є суттєві пошкодження – уражені технологічні установки, а на території підприємства спалахнуло кілька пожеж, повідомляє Reuters.

Мер Москви підтвердив, що регіон зазнав масованого нальоту БПЛА, і кілька з них впали на території заводу. Попередній удар по цьому ж об'єкту був 16 червня, і це вже тоді змусило підприємство призупинити роботу.

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Тепер ппшкоджена комбінована установка переробки нафти «Євро+», яку запустили у 2020 році в межах модернізації НПЗ. Вона включає секцію первинної перегонки потужністю близько 140 000 барелів на добу (47% від загальної потужності заводу), а також риформінг та гідроочищення дизельного пального.

Окрім «Євро+», пошкоджені другорядні установки, міжцехові трубопроводи й допоміжне обладнання.

Унаслідок влучань загорілися резервуари з готовими нафтопродуктами.

Під час першої атаки 16 червня на НПЗ уже була пошкоджена й загорілася одна з двох основних установок первинної переробки — АВТ-6 (забезпечувала 53% потужності заводу). Керівництво планувало в середині тижня перезапустити систему «Євро+», щоб підприємство могло працювати хоча б на половину потужності, поки триває ремонт АВТ-6. Тепер, після повторного удару, відновлення роботи заводу заблоковано повністю.

Московський НПЗ розташований на південно-східній околиці Москви і є ключовим постачальником палива для московського регіону.

За даними на 2024 рік, підприємство переробляло 11,6 мільйона тонн нафти на рік, забезпечуючи значну частку ринку бензину, дизеля та бітуму в Москві.