Головна прокуратура Стамбула заявила, що затримання були частиною операції проти забороненої лівої групи.

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Турецька влада посилює багаторічні репресії проти своїх критиків напередодні саміту військового альянсу НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня.

Про це пише Bloomberg, підкреслюючи, що країна демонструє нетерпимість до інакомислення.

Поліція затримала турецьких журналістів Бусе Сьоґутлу та Джерена Ердоґду минулими вихідними, а також десятки науковців та юристів.

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Головна прокуратура Стамбула заявила, що затримання були частиною операції проти забороненої лівої групи.

Коміка Деніза Гьокташа, чий нещодавній стендап-виступ зібрав 11 мільйонів переглядів на YouTube, минулого тижня заарештували за звинуваченнями, зокрема в образі президента. Він заперечує ці обвинувачення, його відправили до в'язниці суворого режиму.

Акредитацію для висвітлення саміту не отримали десятки турецьких журналістів, переважно з провідних та опозиційних ЗМІ. У НАТО заявили, що покладалися на оцінку турецького уряду щодо цих медійників.

Асоціація журналістів Туреччини заявила, що стурбована затриманням своїх колег напередодні саміту, а ці репресії загрожують праву громадськості на інформацію та підривають свободу преси та слова.

Фото: EPA/UPG Турецький комік Деніз Гьокташ

Bloomberg підкреслює, що останніми місяцими зростає напруженість між президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо зобов'язань у сфері безпеки та війни з Іраном. Лідери НАТО визнають все більшу важливість Туреччини як стратегічного оборонного партнера. Це означає, що критика президента Реджепа Таїпа Ердогана та його жорстких методів навряд чи навряд чи лунатиме відкрито. Навіть Європейський Союз, членом якого Туреччина безуспішно намагається стати протягом десятиліть, реагує стримано.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу, найвідоміший опонент Ердогана, якого затримали минулого року за обвинуваченнями в корупції, сьогодні постане перед судом у трьох окремих справах. У травні суд усунув Озгура Озеля, лідера головної опозиційної партії Імамоглу – Республіканської народної партії (CHP).

У понеділок Ердоган має зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а наступного дня – з Трампом.