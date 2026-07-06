Bloomberg: південнокорейська Sinokor стала одним із головних бенефіціарів кризи навколо Ормузької протоки

Південнокорейська судноплавна група Sinokor стала одним із найбільших бенефіціарів загострення ситуації навколо Ормузької протоки, значно наростивши перевезення нафти з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними видання, власник Sinokor Га Хьон Чун ще до початку бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном інвестував близько 7 млрд доларів у створення найбільшого у світі приватного флоту нафтових танкерів.

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Наразі компанія контролює понад 160 танкерів, майже половина з яких є супертанкерами класу VLCC, здатними перевозити до 2 млн барелів нафти кожен. Це становить близько 10% світового флоту суден такого класу.

Як зазначає Bloomberg, значну частину фінансування розширення флоту забезпечив засновник Mediterranean Shipping Company (MSC) Джанлуїджі Апонте. Раніше структура MSC домовилася про придбання 50% танкерного бізнесу Sinokor.

Після загострення ситуації в районі Ормузької протоки компанія розмістила частину своїх супертанкерів у Перській затоці та почала використовувати їх як плавучі сховища нафти. Згодом судна Sinokor залучили до так званих shuttle runs — коротких рейсів від нафтових терміналів Об'єднаних Арабських Еміратів до районів за межами Ормузької протоки, де нафту перевантажували на інші танкери для подальшого транспортування до країн Азії.

За оцінками аналітичної компанії Vortexa, у червні майже половина експорту сирої нафти з ОАЕ здійснювалася на суднах, контрольованих Sinokor. Із середини квітня компанія перевозила щонайменше 680 тисяч барелів нафти на добу, а вже у червні цей показник зріс приблизно до 1,4 млн барелів на добу.

За оцінками суднових брокерів, лише три танкери Sinokor, які працювали на цих маршрутах із середини квітня, могли принести компанії від 60 до 120 млн доларів доходу.