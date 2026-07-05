ОПЕК+ збільшить видобуток нафти у серпні на 188 тисяч барелів на добу

Сім країн-учасниць ОПЕК+ домовилися підвищити цільові показники видобутку нафти на 188 тисяч барелів на добу у серпні 2026 року.

Про це повідомили на офіційному сайті ОПЕК.

Йдеться про Саудівську Аравію, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Росію та Оман, які беруть участь у добровільних обмеженнях видобутку.

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"У межах свого колективного зобов'язання підтримувати стабільність ринку нафти, сім країн-учасниць вирішили запровадити коригування виробництва на 188 тис. барелів на день у рамках додаткових добровільних коригувань, оголошених у квітні 2023 року. Це коригування буде впроваджено у серпні 2026 року", – йдеться у повідомленні.

В ОПЕК зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням поточної ситуації на світовому нафтовому ринку та в межах спільної політики щодо підтримання його стабільності.

Також повідомляється, що сім країн продовжать щомісячні зустрічі для оцінки ринкових умов, рівня виконання домовленостей та механізмів компенсації.

Наступне засідання представників цих держав заплановане на 2 серпня 2026 року, під час якого вони знову оцінять ситуацію на світовому ринку нафти та за потреби можуть ухвалити нові рішення щодо обсягів видобутку.