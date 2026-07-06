Американський президент опублікував фотографію, на якій він зображений з очільницею італійського уряду, підписавши її: “Потрібен заборонний припис”.

Президент США Дональд Трамп продовжив ескалацію із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Він опублікував фотографію з очільницею італійського уряду, яку він підписав: “Потрібен заборонний припис”, пишуть Euronews.

За інформацією газети Corriere della Sera, італійський уряд цього разу не має наміру реагувати “на цю провокацію”.

Трамп опублікував фото без підпису, тому незрозуміло, до чого відноситься коментар щодо заборонного наказу. Водночас напруженість між Вашингтоном і Римом спалахнула наприкінці червня, коли Трамп заявив, що Мелоні “благала” його сфотографуватися разом, щоб підвищити свої рейтинги.

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Мелоні відкинула це твердження, назвавши його “безглуздим”.

Що було раніше

Відносини між Трампом і Мелоні, яка раніше вважалиcя одним із найближчих союзників президента США в Європі, погіршилися останніми місяцями через економічні наслідки американо-ізраїльської війни в Ірані. Мелоні також відмовилася дозволити американським літакам, що прямували на Близький Схід, використовувати авіабазу на Сицилії.

Між політиками також виникла суперечка щодо Папи Лева XIV – Мелоні захищала Понтифіка після того, як Трамп назвав його “слабким у боротьбі зі злочинністю та жахливим у зовнішній політиці”.

Сварка між Трампом і Мелоні спричина хвилю постів у соціальних мережах на підтримку італійської лідерки, причому кілька користувачів поділилися відео, на яких видно, як її обіймають прихильники та вітає натовп.

Нещодавні опитування показують, що партія Мелоні "Брати Італії" залишається найпопулярнішою політичною силою в країні.