У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по АЗС у Харкові

Ворог продовжує «терор» заправок.

Росіяни вдарили по АЗС у Харкові
Удар по АЗС Харкова в Шевченківському районі, 7 липня
Фото: ДСНС у Facebook

Російська армія вранці 7 липня атакувала АЗС у Шевченківському районі Харкова. Загорілася колонка.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, постраждала жінка 53 років. У неї гостра реакція на стрес. 

«На місці "прильоту" спалахнула пожежа на площі 2 м². Екстрені служби ліквідовують наслідки удару», – сказав він. 

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що потерпіла є працівницею заправки. 

  • Росія збільшила кількість цілеспрямованих ударів по заправках у різних регіонах України. Найбільше страждають ті міста, до яких вона може «дотягнутися» дронами різних типів. 
  • Минулого тижня міністр економіки України запевнив, що паливної кризи для цивільних немає. Уряд і учасники ринку розробляють нові заходи для диверсифікації та убезпечення паливних постачань. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies