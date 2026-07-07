Росіяни вдарили по АЗС у Харкові

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Удар по АЗС Харкова в Шевченківському районі, 7 липня

Російська армія вранці 7 липня атакувала АЗС у Шевченківському районі Харкова. Загорілася колонка.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, постраждала жінка 53 років. У неї гостра реакція на стрес.

«На місці "прильоту" спалахнула пожежа на площі 2 м². Екстрені служби ліквідовують наслідки удару», – сказав він.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що потерпіла є працівницею заправки.