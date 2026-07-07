Росіяни вдарили по АЗС у Харкові

Російська армія вранці 7 липня атакувала АЗС у Шевченківському районі Харкова. Загорілася колонка.
За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, постраждала жінка 53 років. У неї гостра реакція на стрес.
«На місці "прильоту" спалахнула пожежа на площі 2 м². Екстрені служби ліквідовують наслідки удару», – сказав він.
Мер міста Ігор Терехов уточнив, що потерпіла є працівницею заправки.
- Росія збільшила кількість цілеспрямованих ударів по заправках у різних регіонах України. Найбільше страждають ті міста, до яких вона може «дотягнутися» дронами різних типів.
- Минулого тижня міністр економіки України запевнив, що паливної кризи для цивільних немає. Уряд і учасники ринку розробляють нові заходи для диверсифікації та убезпечення паливних постачань.