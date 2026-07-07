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Двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів по Сумщині

Росіяни атакували дронами житлові будинки.

Двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів по Сумщині
голова Сумської ОВА Олег Григоров
Фото: facebook / Олег Григоров

Росіяни атакували дронами Сумщину. Двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів у Сумському та Охтирському районах.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У прикордонній Великописарівській громаді російський дрон поцілив по цивільному домогосподарству. Загинув господар. "Завтра чоловіку мало б виповнитися 58 років", - зазначив Григоров.

У Стецьківській громаді ще один російський безпілотник поцілив у житловий будинок. 65-річний чоловік, який був на території домоволодіння, отримав вкрай важке поранення. Його госпіталізували, але у лікарні він помер.

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