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У вівторок в Україні прогріється до +29°, подекуди дощитиме

В західних, північних та центральних областях можливі грози.

У вівторок в Україні прогріється до +29°, подекуди дощитиме

У вівторок, 7 липня, в західних, вдень і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 7 липня
Фото: Гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 7 липня

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Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 11-16°, на півдні країни та Закарпатті до 19°; вдень 24-29°, у західних та північних областях 18-24°. 

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°.

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