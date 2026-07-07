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Російська армія втратила вчора 1200 солдатів та 5 систем ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 412 250 осіб.

Російська армія втратила вчора 1200 солдатів та 5 систем ППО
Ураження російської ППО, ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео СБУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1200 солдатів, 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 систем ППО, 15 НРК і 399 автомобілів та автоцистерн.

Про це пише Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 412 250 (+1 200) осіб 
  • танків – 12 097 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од.
  • артилерійських систем – 45 508 (+57) од.
  • РСЗВ  – 1 917 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 478 (+5) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+37) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 117 085 (+399) од.
  • спеціальна техніка – 4 394 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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