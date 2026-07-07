Російська армія втратила вчора 1200 солдатів та 5 систем ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1200 солдатів, 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 систем ППО, 15 НРК і 399 автомобілів та автоцистерн.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 412 250 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies