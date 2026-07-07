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За добу росіяни атакували 54 населені пункти Херсонщини і вбили там людей

Поранені 30 мешканців, зокрема дві дитини.

За добу росіяни атакували 54 населені пункти Херсонщини і вбили там людей
наслідки атаки РФ, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 54 населені пункти Херсонщини. Загинули двоє людей, ще 30 отримали поранення. Серед постраждалих є дві дитини.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Чарівне, Урожайне, Трифонівка, Новорайськ, Калинівське, Станіслав, Тараса Шевченка, Музиківка, Зеленівка, Новокаїри, Комишани, Кучерське, Золота Балка, Білозерка, Костирка, Гаврилівка, Інгулець, Микільське, Правдине, Софіївка, Незламне, Борозенське, Кочубеївка, Хрещенівка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Антонівка, Бургунка, Високе, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка, Садове, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Чорнобаївка, Янтарне, Широка Балка, Олександрівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 83 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, банківську установу, магазин, будинок культури, торгівельно-розважальний центр, газопровід, господарську споруду, автівку швидкої та приватний гараж та  автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 19 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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