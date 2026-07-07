Внаслідок ударів ворога по Сумщині за добу троє людей загинули

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

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Внаслідок ударів ворога по Сумщині за минулу добу троє людей загинули, повідомляє обласна військова адміністрація.

У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в приватне домогосподарство загинув 57-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА отримав тяжкі поранення 66-річний чоловік. Від отриманих поранень він помер у лікарні.

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У лікарні помер важкопоранений 45-річний чоловік, який постраждав 3 липня внаслідок атаки російського БпЛА по АЗС у Сумах.

До медичного закладу звернулася 44-річна жінка, яка була травмована 3 липня внаслідок удару КАБом по місту Суми.

До медичного закладу звернулася 75-річна жінка, яка була травмована 1 липня внаслідок удару російського БпЛА у Попівській громаді.

До медичного закладу звернулися 54-річний чоловік та 49-річна жінка, які були травмовані 4 липня внаслідок ворожого обстрілу по території Зноб-Новгородської громади.

Протягом доби, з ранку 6 липня до ранку 7 липня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Білопільська

Краснопільська

Ворожбянська

Есманьська

Хутір-Михайлівська

Середино-Будська

Свеська

Новослобідська

Путивльська

Великописарівська

Охтирська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, будівлю торгівельного центру, нежитлове приміщення;

в Охтирській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Путивльській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, транспортні засоби;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, знищено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки;

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді знищено нежитлове приміщення, транспортні засоби.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 16 хвилин.