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Внаслідок ударів ворога по Сумщині за добу троє людей загинули

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Внаслідок ударів ворога по Сумщині за добу троє людей загинули
Фото: unn.ua

Внаслідок ударів ворога по Сумщині за минулу добу троє людей загинули, повідомляє обласна військова адміністрація. 

У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в приватне домогосподарство загинув 57-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА отримав тяжкі поранення 66-річний чоловік. Від отриманих поранень він помер у лікарні. 

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У лікарні помер важкопоранений 45-річний чоловік, який постраждав 3 липня внаслідок атаки російського БпЛА по АЗС у Сумах.

До медичного закладу звернулася 44-річна жінка, яка була травмована 3 липня внаслідок удару КАБом по місту Суми.

До медичного закладу звернулася 75-річна жінка, яка була травмована 1 липня внаслідок удару російського БпЛА у Попівській громаді.

До медичного закладу звернулися 54-річний чоловік та 49-річна жінка, які були травмовані 4 липня внаслідок ворожого обстрілу по території Зноб-Новгородської громади.

Протягом доби, з ранку 6 липня до ранку 7 липня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Ворожбянська
  • Есманьська
  • Хутір-Михайлівська
  • Середино-Будська
  • Свеська
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Великописарівська
  • Охтирська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, будівлю торгівельного центру, нежитлове приміщення; 
  • в Охтирській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Путивльській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, транспортні засоби;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, знищено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
  • у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді знищено нежитлове приміщення, транспортні засоби.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 16 хвилин.

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