Внаслідок ударів ворога по Сумщині за добу троє людей загинули

Внаслідок ударів ворога по Сумщині за минулу добу троє людей загинули, повідомляє обласна військова адміністрація.
У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в приватне домогосподарство загинув 57-річний чоловік.
У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА отримав тяжкі поранення 66-річний чоловік. Від отриманих поранень він помер у лікарні.
У лікарні помер важкопоранений 45-річний чоловік, який постраждав 3 липня внаслідок атаки російського БпЛА по АЗС у Сумах.
До медичного закладу звернулася 44-річна жінка, яка була травмована 3 липня внаслідок удару КАБом по місту Суми.
До медичного закладу звернулася 75-річна жінка, яка була травмована 1 липня внаслідок удару російського БпЛА у Попівській громаді.
До медичного закладу звернулися 54-річний чоловік та 49-річна жінка, які були травмовані 4 липня внаслідок ворожого обстрілу по території Зноб-Новгородської громади.
Протягом доби, з ранку 6 липня до ранку 7 липня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Білопільська
- Краснопільська
- Ворожбянська
- Есманьська
- Хутір-Михайлівська
- Середино-Будська
- Свеська
- Новослобідська
- Путивльська
- Великописарівська
- Охтирська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, будівлю торгівельного центру, нежитлове приміщення;
- в Охтирській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Путивльській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, транспортні засоби;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, знищено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді знищено нежитлове приміщення, транспортні засоби.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 16 хвилин.