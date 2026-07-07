На Харківщині через Росію постраждали четверо людей

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область дронами різних типів та запустила керовану авіабомбу. Під обстрілами були обласний центр та ще 8 населених пунктів. Постраждали четверо людей.
За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зазнали гострої реакції на стрес 37-річна і 53-річна жінки. У с. В’язова Краснокутської громади постраждав 19-річний чоловік, а у с. Микільське Великобурлуцької громади поранений 48-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 70-річному чоловіку, який 4 липня зазнав поранень у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 29 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру та АЗС.
В Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду (сел. Золочів), багатоквартирний і приватний будинки, господарчі споруди у с. Одноробівка.
У с. Микільська Куп’янського району пошкоджено трактор.
В Харківському районі пошкоджено будинок (сел. Слатине) та АЗС (сел. Коротич).
У Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю (сел. Старий Салтів).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 185 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 375 людей.