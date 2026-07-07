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У Києві всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи в столиці після російського удару в ніч на 6 липня, повідомили у ДСНС.

Унаслідок удару загалом загинули 19 людей, ще 58 – постраждали, з них 7 дітей.

У Подільському районі загинули 8 людей. Роботи тривають.

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У Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені, там загинули 11 людей.

Розібрано та вивезено 300 куб. м будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 77 людям.

До ліквідації наслідків на цій локації залучалися 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи.