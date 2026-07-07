Уночі 7 липня під завалами житлових будинків, які Росія атакувала вночі попереднього дня, знайшли тіла двох загиблих. Це 12-річний хлопчик і його мама.
Кількість загиблих станом на зараз становить 19 людей. 76 поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко.
«24 з них перебувають сьогодні в стаціонарних лікарнях», – сказав він.
Серед госпіталізованих є двоє дітей. 7 липня в місті – день жалоби за загиблими.
- Уночі 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву і області. Била дронами й ракетами різних типів. Найгірших руйнувань у столиці зазнали Дарницький і Подільський райони. Там ворог атакував декілька багатоповерхівок.
- У Вишневому Київської області внаслідок детонації знесло декілька вулиць. Це найбільше одномоментне руйнування житлового сектору за всю війну.