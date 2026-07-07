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Уночі під завалами будинку в Києві знайшли тіла 12-річного хлопчика і мами. Кількість жертв зросла до 12, поранених – 76

Госпіталізованими залишаються більш ніж 20 людей. 

Уночі під завалами будинку в Києві знайшли тіла 12-річного хлопчика і мами. Кількість жертв зросла до 12, поранених – 76
Фото: Зоряна Стельмах

Уночі 7 липня під завалами житлових будинків, які Росія атакувала вночі попереднього дня, знайшли тіла двох загиблих. Це 12-річний хлопчик і його мама.

Кількість загиблих станом на зараз становить 19 людей. 76 поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко. 

«24 з них перебувають сьогодні в стаціонарних лікарнях», – сказав він.

Серед госпіталізованих є двоє дітей. 7 липня в місті – день жалоби за загиблими.

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