Госпіталізованими залишаються більш ніж 20 людей.

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Уночі 7 липня під завалами житлових будинків, які Росія атакувала вночі попереднього дня, знайшли тіла двох загиблих. Це 12-річний хлопчик і його мама.

Кількість загиблих станом на зараз становить 19 людей. 76 поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«24 з них перебувають сьогодні в стаціонарних лікарнях», – сказав він.

Серед госпіталізованих є двоє дітей. 7 липня в місті – день жалоби за загиблими.