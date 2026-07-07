Ухилянт придбав фейкові документи за 15 тисяч доларів США.

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У залізничному пункті пропуску “Могилів-Подільський” прикордонники запобігли спробі незаконного перетинання державного кордону.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

На виїзд з України прибув 29-річний житель Київщини, який видав себе за багатодітного батька. Під час проходження паспортного контролю він надав три свідоцтва про народження дітей.

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Згідно з ними, чоловік виховує однорічного сина, народженого в Україні, та дворічних двійнят, які нібито з'явилися на світ на Кіпрі.

“Та саме щодо дійсності іноземних свідоцтв у прикордонників виникли сумніви – вони не відповідали встановленому зразку. Врешті чоловік зізнався, що документи підроблені”, – зазначили прикордонники.

За його словами, він придбав їх у невстановленої особи за 15 тисяч доларів США.

Прикордонники відмовили громадянину у пропуску через державний кордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.