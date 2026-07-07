Унаслідок обстрілів Херсонської області померла ще одна людина, 6 поранених

Близько 08:30 у Корабельному районі Херсона росіяни атакували з безпілотника автомобіль.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Під удар потрапив 53-річний чоловік. Попередньо, у нього – вибухова травма.
Орієнтовно о 09:10 росіяни атакували з дрона Дніпровський район міста. Унаслідок цього постраждав 44-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму.
Близько 09:00 у Дніпровському районі росіяни атакували з безпілотника автомобіль. Під ворожий удар потрапив 71-річний чоловік, який знаходився неподалік. Попередньо, він отримав вибухову травму.
Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Також у лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на маршрутне таксі у Центральному районі Херсона вранці 1 липня.
Крім того, кількість постраждалих через учорашній російський авіаудар по центру Херсона зросла до трьох. До лікарні звернулися 47-річна жінка та 48-річний чоловік, які отримали контузії, вибухові травми та гостру реакцію на стрес..
До лікарні також звернувся чоловік, якого учора вдень російські окупанти атакували з дрона у селищі Шляхове Бериславської громади. 55-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення спини.
Потерпілим призначили амбулаторне лікування.