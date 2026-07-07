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Унаслідок обстрілів Херсонської області померла ще одна людина, 6 поранених

У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на маршрутне таксі у Центральному районі Херсона вранці 1 липня.

Унаслідок обстрілів Херсонської області померла ще одна людина, 6 поранених
Фото: Вікіпедія

Близько 08:30 у Корабельному районі Херсона росіяни атакували з безпілотника автомобіль. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під удар потрапив 53-річний чоловік. Попередньо, у нього – вибухова травма. 

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Орієнтовно о 09:10 росіяни атакували з дрона Дніпровський район міста. Унаслідок цього постраждав 44-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму. 

Близько 09:00 у Дніпровському районі росіяни атакували з безпілотника автомобіль.  Під ворожий удар потрапив 71-річний чоловік, який знаходився неподалік. Попередньо, він отримав вибухову травму.  

Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також у лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на маршрутне таксі у Центральному районі Херсона вранці 1 липня.

Крім того, кількість постраждалих через учорашній російський авіаудар по центру Херсона зросла до трьох. До лікарні звернулися 47-річна жінка та 48-річний чоловік, які отримали контузії, вибухові травми та гостру реакцію на стрес..

До лікарні також звернувся чоловік, якого учора вдень російські окупанти атакували з дрона у селищі Шляхове Бериславської громади. 55-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення спини. 

Потерпілим призначили амбулаторне лікування.

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