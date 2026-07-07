У Києві завершили пошукові роботи на місцях вчорашньої російської атаки

У Києві завершили пошукові роботи на обох локаціях в Подільському і Дарницькому районах, де Росія вчора вдарила по будинках. Надалі триватимуть аварійно-відновлювальні роботи: демонтаж конструкцій і вивезення сміття.

Пошук постраждалих тривав більше доби. Про завершення рятувальних робіт у ДСНС повідомили близько 11:50.

«Внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня у столиці загалом загинули 19 людей, з них – 1 дитина, ще 61 людина постраждала, серед яких 7 дітей», – йдеться у повідомленні (мер міста Віталій Кличко наводив іншу інформацію про кількість поранених – за його даними їх понад 70).

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До ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Демонтовано аварійні конструкції та вивезено понад 1,5 тис. тонн будівельного сміття, очищено будівельні конструкції на загальній площі близько 305 кв. м.

Атака вночі 6 липня

У ніч на понеділок Росія провела другу за кілька днів масовану атаку. Основним напрямком удару був Київ. Також значні ушкодження є в Київській області, особливо в Вишневому, де була повторна детонація.

Ворог застосував для удару десятки крилатих і балістичних ракет. Частину крилатих ракет вдалося збити, але балістичні – ні. Це пов'язано з браком антибалістичних ракет-перехоплювачів.

Найсильніших ушкоджень зазнав Подільський район. Також житлові будинки постраждали в Дарницькому.