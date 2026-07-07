Командира військової частини підозрюють у використання підлеглих для будівництва власного будинку

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, який, за даними слідства, майже два з половиною роки використовував підлеглих військовослужбовців для будівництва власного будинку.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Слідство встановило, що командир відібрав двох військовослужбовців із будівельними навичками та направив їх працювати на будівництві приватного будинку в Черкаській області, де проживав разом зі співмешканкою.

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Щоб приховати їхню відсутність у військовій частині, посадовець повідомляв, що вони нібито виконують службові завдання. На підставі цих неправдивих відомостей військовослужбовцям продовжували нараховувати грошове забезпечення.

За даними слідства, з квітня 2023 року до листопада 2025 року вони фактично працювали на приватному будівництві. За цей час одному з них безпідставно виплатили майже 800 тис. грн, іншому – понад 700 тис. грн.

Загальна сума збитків державному бюджету перевищила 1,5 млн грн.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та штрафом.

Процесуальне керівництво здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.