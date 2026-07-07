Буданов: ознак виникнення паливної кризи в Києві не бачу

Голова ОП нагадав, що Росія роками нарощувала удари по АЗС, але насамперед це стосується прифронтових регіонів. Він сказав, що це проблемне питання вирішуватимуть.

Збільшення інтенсивності ударів по логістиці Росії пов'язано з проривом у кількості виробництва засобів ураження. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Офісу президента Кирило Буданов.

Україна прагне обрізати всю південну логістику, бо через Крим Росія забезпечує угруповання «Днєпр». Буданов закликав мешканців окупованої території з розумінням ставитися до пов'язаних з українськими ударами незручностей.

«Я розумію, що вони бачать в цьому всьому, окрім успішних ударів по ворогу, ще і соціальні проблеми для себе особисто, пов'язані з тим, що нема бензину, це просто факт. Перебої зі світлом величезні, часто – з водопостачанням, це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого», – сказав він.

Буданов додав, що зараз не бачить ознак того, що російські удари по АЗС здатні спричинити паливну кризу в Києві. Водночас підкреслив, що по заправках окупанти б'ють перш за все в прифронтових регіонах.

Контекст

Цього року Росія інтенсифікувала удари по заправках. Найбільше страждають прифронтові населені пункти, куди ворог може залітати різними типами дронів.

Міністр економіки повідомив, що уряд спільно з ринком напрацьовують заходи безпеки і диверсифікації. Ознак паливної кризи для цивільних у країні немає.