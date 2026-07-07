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Буданов: ознак виникнення паливної кризи в Києві не бачу

Голова ОП нагадав, що Росія роками нарощувала удари по АЗС, але насамперед це стосується прифронтових регіонів. Він сказав, що це проблемне питання вирішуватимуть. 

Буданов: ознак виникнення паливної кризи в Києві не бачу
Фото: Телеграм-канал Кирила Буданова

Збільшення інтенсивності ударів по логістиці Росії пов'язано з проривом у кількості виробництва засобів ураження. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Офісу президента Кирило Буданов. 

Україна прагне обрізати всю південну логістику, бо через Крим Росія забезпечує угруповання «Днєпр». Буданов закликав мешканців окупованої території з розумінням ставитися до пов'язаних з українськими ударами незручностей. 

«Я розумію, що вони бачать в цьому всьому, окрім успішних ударів по ворогу, ще і соціальні проблеми для себе особисто, пов'язані з тим, що нема бензину, це просто факт. Перебої зі світлом величезні, часто – з водопостачанням, це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого», – сказав він. 

Буданов додав, що зараз не бачить ознак того, що російські удари по АЗС здатні спричинити паливну кризу в Києві. Водночас підкреслив, що по заправках окупанти б'ють перш за все в прифронтових регіонах.

Контекст

Цього року Росія інтенсифікувала удари по заправках. Найбільше страждають прифронтові населені пункти, куди ворог може залітати різними типами дронів. 

Міністр економіки повідомив, що уряд спільно з ринком напрацьовують заходи безпеки і диверсифікації. Ознак паливної кризи для цивільних у країні немає. 

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