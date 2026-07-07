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У Росії поскаржилися на найбільшу за два роки дронову атаку на Москву

Там стверджують, що начебто збили 452 безпілотники.

У Росії поскаржилися на найбільшу за два роки дронову атаку на Москву
Фото: EPA/UPG

У Росії поскаржилися, що вночі Москва начебто зазнала найбільшої за 2 роки атаки БпЛА.

Про це пише Astra.

Видання цитує Міноборони РФ, у якому стверджують, що вночі російська ППО начебто збила над регіонами 452 безпілотники. А мер Москви Собянін скаржиться, що із них 430 летіли на Москву. У російських ЗМІ стверджують, що це найбільша за два роки атака на російську столицю. 

За словами Собяніна, більшість дронів «нейтралізована».

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