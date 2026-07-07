У Росії поскаржилися на найбільшу за два роки дронову атаку на Москву

У Росії поскаржилися, що вночі Москва начебто зазнала найбільшої за 2 роки атаки БпЛА.

Про це пише Astra.

Видання цитує Міноборони РФ, у якому стверджують, що вночі російська ППО начебто збила над регіонами 452 безпілотники. А мер Москви Собянін скаржиться, що із них 430 летіли на Москву. У російських ЗМІ стверджують, що це найбільша за два роки атака на російську столицю.

За словами Собяніна, більшість дронів «нейтралізована».