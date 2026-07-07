Трамп назвав дату зустрічі із Сі Цзінпінем у США

Президент США Дональд Трамп озвучив дату можливої зустрічі з лідером комуністичного Китаю Сі Цзінпінем на американській території.

Як пише Bloomberg, республіканець планує прийняти очільника Піднебесної 24 вересня, тобто саме тоді, коли у Нью-Йорку розпочинатиме роботу нова сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Сам Трамп має виступити у штаб-квартирі організації 22 вересня. Зазвичай він після цього затримується на кілька днів у Нью-Йорку, щоб провести зустрічі з главами держав. Сі Цзінпін раніше лише одного разу особисто приїздив виступати на Генасамблеї, у 2012 році.

На тлі анонсу візиту китайського керманича Трамп вчергове почав виправдовувати свій проєкт зведення на території Білого дому великої і дорогої бальної зали. Виявляється, вона потрібна, що "розмістити тисячі людей, які захочуть побачити Сі".

Для свого проєкту мрії глава американської держави вже знищив історичне Східне крило Білого дому та домігся від федеральної комісії з планування дозволу на спорудження попри судові заборони.