СЗРУ: Китай нарощує інвестиції в Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут

Це коридор, що з'єднує Китай з Європою, в обхід Росії та Білорусі.

Китай нарощує інвестиції у Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут – коридор, довжиною 4750 км, що з'єднує країну з Європою через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію і Туреччину, оминаючи Росію та Білорусь.

Про це повідомляють в СЗРУ.

Доставка вантажів новим маршрутом займає 15–18 днів – це втричі швидше за морські перевезення між Китаєм і Європою, які зазвичай розтягуються на 45–60 днів.

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Як зазначили в розвідці, китайські державні компанії інвестували вже сотні мільйонів доларів в інфраструктуру коридору. Зокрема, Пекін надав близько 70 мільйонів доларів грантової допомоги та обладнання вартістю приблизно 2 мільйони доларів для порту Баку, а китайські компанії брали участь у будівництві нового морського порту в казахстанському Актау вартістю 300 мільйонів доларів.

Маршрут поєднує залізниці, автомобільні магістралі й морські переправи через Каспій.

"Війна, яку розв'язала росія проти України, разом із західними санкціями фактично змусила Китай шукати шляхи, що обходять територію країни-агресора. Новий маршрут дає Пекіну те, чого москва дати вже не може: диверсифікацію, стійкість і незалежність від чужих геополітичних авантюр", - заявили в СЗРУ.

Там зазначили, що в розвитку Транскаспійського коридору зацікавлена й Туреччина. Анкара й Пекін ще у 2015 році підписали меморандум про стикування цієї ініціативи з китайським проєктом «Один пояс – один шлях». А на початку червня на повну потужність запрацювала ключова ділянка маршруту – залізниця Баку – Тбілісі – Карс, яка остаточно закриває географічну прогалину в обхідному шляху повз Росію.