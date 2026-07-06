Також він передбачає збільшення оборонних видатків до 109,7 млрд євро.

Уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік, який передбачає збільшення оборонних видатків до 109,7 млрд євро та 11,6 млрд євро військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

"Федеральний уряд схвалив проєкт бюджету на 2027 рік. Він передбачає видатки наступного року в розмірі 555,4 млрд євро та нові запозичення на суму 118,7 млрд євро – обидва показники перевищують ті, що планувалися спочатку", – йдеться у повідомленні.

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Передбачається, що оборонний бюджет ФРН у 2027 році становитиме 109,7 млрд євро – це приблизно на третину більше, ніж цьогоріч. Крім того, 11,6 млрд євро планується спрямувати на підтримку України у її оборонній війні проти Росії.

Загальний обсяг видатків федерального бюджету у 2027 році має становити 555,4 млрд євро проти 524,5 млрд євро у 2026 році.

Водночас проєкт передбачає нові запозичення на суму 118,7 млрд євро. Разом із залученням коштів спеціальних фондів для розвитку інфраструктури, досягнення кліматичної нейтральності та для Бундесверу загальний обсяг нових боргових зобов'язань у 2027 році може сягнути близько 200 млрд євро.

Після схвалення урядом проєкт бюджету розпочнуть розглядати в Бундестазі. Очікується, що парламент ухвалить його в листопаді.