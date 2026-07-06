В Єревані затримали лідера проросійської партії "Процвітаюча Вірменія"

В будинку Гагіка Царукяна провели обшуки. Йому обирають запобіжний захід.

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В Єревані затримали бізнесмена та лідера проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна.

Про це пише Суспільне, посилаючись на вірменські медіа.

Відомо, що із ранку правоохоронці проводили обшуки у приватному будинку Царукяна у кримінальній справі про відмивання грошей. Також слідчі дії відбувались за десятками інших адрес, пов'язаних із бізнесменом.

Його адвокат Єрем Саргсян підтвердив, що політика затримали та доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

Партія "Процвітаюча Вірменія" брала участь у парламентських виборах 7 червня, проте не змогла подолати бар'єр у 4%, аби потрапити до складу Національних зборів. Після виборів проти Царукяна порушили кримінальну справу та заборонили виїзд із країни.

За даними The Insider, вірменський бізнесмен регулярно їздив до Москви, а в лютому 2019 року його партія "Процвітаюча Вірменія" підписала декларацію про співпрацю із російською кревною політсилою "Единая Россия".