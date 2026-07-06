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Reuters: російські банки опинилися на межі великої кризи

Розвідка ЄС попередила про ризик масштабної банківської кризи в Росії.

Reuters: російські банки опинилися на межі великої кризи
Фото: Центр нацспротиву

Росія ризикує зіткнутися з масштабною банківською кризою, оскільки кредитні установи дедалі більше беруть на себе фінансовий тягар воєнної економіки. Про це йдеться у звіті розвідки Євросоюзу, повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, двосторінковий документ був підготовлений останніми тижнями для інформування європейських посадовців про стан російської банківської системи. У ньому також оцінюється її вразливість до подальшого посилення західних санкцій.

Попри те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році російським банкам вдалося адаптуватися до вже запроваджених обмежень, у червневому звіті зазначається про погіршення якості кредитного портфеля та стрімке зростання заборгованості домогосподарств.

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На думку авторів документа, ці фактори створюють «вибухонебезпечну» ситуацію, яка може призвести до масштабної фінансової кризи.

У матеріалі зазначається, що країни Європейського Союзу наразі працюють над 21-м пакетом санкцій, який може бути ухвалений уже в липні. Очікується, що нові обмеження стосуватимуться банківського сектору та криптовалютних мереж.

Водночас Центральний банк Росії відмовився коментувати оцінки європейської розвідки, хоча раніше заявляв, що ризики системної банківської кризи є перебільшеними.

За даними Reuters, затяжна війна проти України дедалі більше виснажує російський бюджет, через що влада змушена покладатися на банки для фінансування підприємств і підтримки позичальників. Це, своєю чергою, посилює навантаження на фінансову систему країни.

Додатковим свідченням уповільнення економіки стало рішення Міністерства економіки РФ переглянути прогноз зростання валового внутрішнього продукту. Очікуване зростання ВВП у 2026 році знижено з 1,3% до 0,4%, а у 2027 році — з 2,8% до 1,4%.

У звіті також наголошується, що російські банки змушені кредитувати оборонні підприємства, покупців житла та інші категорії позичальників за пільговими програмами. Державні субсидії, реструктуризація кредитів та інші заходи підтримки лише приховують реальний рівень накопичених ризиків.

«Ситуація створює ілюзію динамічної економіки, що насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, наприклад, амбітний пакет санкцій проти банків», — йдеться у звіті.

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