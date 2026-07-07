У принца Гаррі знову конфлікт з королівською родиною - тепер через розміщення на час візиту у Лондон

Версія Букінгемського палацу відрізняється від того, що кажуть в оточенні Гаррі.

Довгоочікуваний приїзд принца Гаррі до Британії одразу розпочався зі скандалу: молодший син короля Чарльза III стверджує, що запрошення для нього на час візиту розміщуватися у Букінгемському палаці було відкликане.

Як пише BBC, Гаррі нібито погодився на пропозицію ночувати у резиденції суверена на час перебування у Лондоні, але після цього йому повідомили, що така можливість більше не розглядається.

Водночас офіційна позиція палацу полягає в тому, що Гаррі надто довго не підтверджував намір залишитися на ніч, а коли надав згоду, було вже запізно для облаштування усього необхідного та призначення персоналу.

Такий розвиток подій ризикує лише загострити і так складні стосунки принца з батьком, які суттєво погіршилися після відмови Гаррі та його дружини Меган від виконання обов'язків членів королівської родини і переїзду до США.

Гаррі мав намір привезти до Британії усю родину з онуком та онучкою короля, яких Чарльз не бачив упродовж чотирьох років. Проте за умови відсутності державної охорони, в якій йому було відмовлено урядом, принц подорожує сам. Очікувалося, що він зустрінеться з монархом цього тижня, але на тлі ситуації із запрошенням характер розмови може змінитися не в кращий бік.