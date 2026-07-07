Завдано 13 далекобійних і middle strike ударів по ключових військових об'єктах у тилу противника.

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український безпілотник у небі над Московською областю (ілюстративне фото)

Спецпризначенці «Альфи» Служби безпеки України завдали 13 далекобійних і middle strike ударів по ключових військових об'єктах у тилу противника за минулий тиждень. Ця робота відбувається в межах затвердженої президентом України 40-денної операції впливу на державу-агресора, спрямованої на спонукання Росії до припинення війни.

Фото: СБУ

Під удар, зокрема, потрапили:

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Авіація

Аеродром «Саки» — уражено ангари з бойовою авіацією в тимчасово окупованому Криму. У них перебували винищувачі Су-30СМ, Су-30 та фронтові бомбардувальники Су-24. Орієнтовна вартість кожного такого літака — від 30 до 50 млн доларів США.

Аеродром «Гвардійське» — уражено ангари з БпЛА Shahed та авіаційною технікою. Це одна з ключових авіаційних баз окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітає тактична авіація, яка завдає ударів по території України.

Нафтова інфраструктура

Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ). Один із найбільших комплексів перевалки нафти та нафтопродуктів на північному заході Росії, із пропускною спроможністю до 12,5 млн тонн на рік.

Нижньогородський НПЗ та нафтоперекачувальна станція «Старолікєєво». Відстань до цілей – близько 850 км. Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, яке виробляє пальне, зокрема для потреб армії ворога.

Ярославський НПЗ та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Ярославль». Відстань до державного кордону України – понад 700 км. НПЗ входить до числа найбільших у РФ та переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік.

Також безпілотники відпрацювали по НПЗ «Перший завод» у Калузькій області.

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Нафтоналивний термінал морського порту «Висоцьк» у Ленінградській області. Це один із ключових російських терміналів на Балтійському морі.

Резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1» у Керчі.

Пункти управління та військова інфраструктура

⁠пункт управління одного з ударних безпілотних авіаційних комплексів на Миколаївському напрямку

склади пально-мастильних матеріалів у Криму

⁠важливий вузол зв'язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя

СБУ зазначила, що завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.