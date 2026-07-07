FT: Грецькі судноплавні компанії за 3 роки заробили майже $4 млрд на перевезенні нафти РФ

Перевезення російської нафти коштує трейдерам на 30–40% дорожче, ніж транспортування нафти з країн, які не перебувають під західними обмеженнями.

Грецькі судноплавні компанії заробили щонайменше 3,8 млрд доларів на транспортуванні російської нафти за останні три роки, попри спроби країн G7 обмежити нафтові доходи Кремля.

За підрахунками Financial Times, найбільше на цій торгівлі заробила компанія Dynacom Tankers, заснована грецьким судноплавним мільярдером Георгіосом Прокопіу. З липня 2023 року ця фірма отримала щонайменше 915 млн доларів доходу від перевезення російської сирої нафти.

Компанія Olympic Shipping and Management, що входить до групи Onassis, заробила щонайменше 404 млн доларів, тоді як афінські танкерні оператори Stealth Maritime та Polembros Shipping отримали понад 200 млн доларів кожна.

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Участь грецьких судновласників у перевезенні російської нафти давно є джерелом напруженості між Афінами та Києвом. У 2023 році кілька грецьких танкерних компаній, включаючи Dynacom, були внесені Україною до списку «міжнародних спонсорів війни», однак згодом були виключені з нього після тиску з боку уряду Греції.

Для свого аналізу FT використала оцінки вартості фрахту на основних російських маршрутах, зібрані ціновим агентством Argus Media з червня 2023 року. Також були використані дані Міжнародної морської організації щодо управління суднами та інформація про переміщення танкерів від аналітичної компанії Kpler.

Розрахунки FT охоплюють лише великі маршрути, для яких Argus має цінові дані. Вони стосуються перевезення 389 млн барелів нафти грецькими танкерними компаніями. Ще 153 млн барелів були виключені з аналізу через відсутність відповідних оцінок.

Серед 20 компаній, які заробили найбільше на перевезенні російської нафти з червня 2023 року, вісім є грецькими. Решта — переважно російські державні судноплавні компанії, такі як Sovcomflot і Rosnefteflot, їхні дочірні структури або компанії-посередники. Винятком є гонконзький оператор суден Prominent.

Грецькі судновласники відомі як одні з найбільш схильних до ризику в галузі. Dynacom залишається однією з найактивніших компаній у районі Ормузької протоки після початку конфлікту в Перській затоці 28 лютого.

За даними аналітичних компаній Windward і Vortexa, у травні близько 15% експорту російської сирої нафти перевозили саме грецькі компанії.

За словами брокерів, перевезення російської нафти коштує трейдерам на 30–40% дорожче, ніж транспортування нафти з країн, які не перебувають під західними обмеженнями. Цінова стеля G7 на російську нафту була запроваджена у грудні 2022 року з метою скорочення доходів Москви та водночас збереження стабільності світового нафтового ринку.

Західним перевізникам дозволено надавати транспортні послуги для російської нафти лише за умови, що її ціна не перевищує встановленого ліміту. Наразі ця межа становить 44,10 долара за барель. Проте, за словами колишніх чиновників та юристів, контроль за дотриманням цього режиму залишається нерівномірним.

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Судновласники повинні підтверджувати дотримання цінової стелі спеціальними письмовими деклараціями щодо вартості вантажу.

Адвокат грецьких судноплавних компаній Стефанос Рулакіс зазначив, що перевізники часто покладаються на інформацію від фрахтувальників або російських постачальників.

Втім, деякі грецькі компанії згорнули свою участь у перевезенні російської нафти. TMS Tankers і Thenamaris значно скоротили операції наприкінці 2023 року після того, як США запровадили санкції проти турецьких та еміратських морських операторів за ймовірне перевезення російської нафти за ціною вище встановленої межі.

За оцінками FT, Thenamaris заробила щонайменше 30 млн доларів, а TMS Tankers – щонайменше 150 млн доларів до виходу з цього бізнесу.

Юристи та аналітики також зазначають, що низка грецьких компаній почала згортати співпрацю після американських санкцій проти Роснефті та Лукойлу у жовтні 2025 року.

Dynacom заявила, що всі її заходи до російських портів здійснювалися «у повній відповідності до чинних правових норм і санкційних режимів», а механізм цінової стелі допоміг скоротити доходи Росії та зменшити тиск на світові енергетичні ринки.

Olympic Shipping повідомила, що дотримується санкцій ЄС, Великої Британії та США, але не коментує окремі торговельні операції.

У Stealth Maritime кажуть, що всі перевезені нею вантажі відповідали чинним санкційним режимам і перевірялися британськими та американськими юристами.

У TMS заявили, що не коментують комерційні питання, але суворо дотримуються всіх санкційних вимог.

Компанії Polembros і Thenamaris не відповіли на запити журналістів.