Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові завдали серії ударів по об'єктах російського нафтового комплексу в межах стратегії "далекобійних санкцій" у відповідь на затягування війни та російські атаки.

За словами глави держави, бійці СБУ уразили дві нафтобази у Ставрополі та Твері, які розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Крім того, підрозділи Сил оборони України атакували резервне сховище для накопичення та зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів від фронту.

Також, як повідомив президент, ударів було завдано по нафтоперекачувальній станції в Уфі, що розташована майже за 1500 кілометрів від українського кордону, та нафтоналивному терміналу в Ростовській області, приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту.

«Ми давно запропонували Росії закінчити цю війну, і кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося, – в Росію», – заявив Зеленський.

Президент також подякував українським військовим, які щодня забезпечують такі результати.