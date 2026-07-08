Зеленський і Навроцький знову провели зустріч та домовилися про продовження діалогу

Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Каролем Навроцьким.
За словами українського президента, «була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години».
«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», - наголосив Зеленський.
- Напередодні президенти теж мали розмову на полях саміту НАТО в Анкарі.
- Навроцький заявив, що його позиція щодо історичних питань не змінилася і продовжив заявляти про «120 тисяч поляків», у смерті яких нібито винна УПА. Хоча ані історичні джерела, ані ексгумації, які дозволила Україна, не підтверджують цієї цифри.
- Польська делегація проштовхнула правку у резолюцію Європарламенту, яка оцінює прогрес реформ України на шляху до вступу в ЄС, фактично звинуватили Україну в «ескалації» проблемних стосунків із Польщею через УПА.
- Голова Офісу президента Кирило Буданов попередив також, що Польща готує низку ескалаційних кроків до дати роковин Волинської трагедії 11 липня.
- В інтерв'ю ТСН Зеленський нещодавно пояснював, що антиукраїнська істерія в Польщі пов'язана з підготовкою команди Навроцького до майбутніх парламентських виборів і простистояння з чинним главою уряду Дональдом Туском. Тож політизація історії дозволяє чинному президенту підняти собі рейтинги.
- Тим часом Україна стежить за перебігом розгляду у сеймі Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу. Поляки мають намір прирівняти пропаганду ідеології Організації українських націоналістів (ОУН) та УПА до пропаганди нацизму й комунізму.
- Українська сторона при цьому не висловлює Польщі претензій щодо вшанування державних і військових діячів (як-от Юзефа Пілсудського) та Армії Крайової, які причетні до знищення українців у ХХ столітті.