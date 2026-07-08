Зеленський і Навроцький знову провели зустріч та домовилися про продовження діалогу

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія», - наголосив Зеленський.

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зустріч Володимира Зеленського і Кароля Навроцького в Анкарі

Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Каролем Навроцьким.

За словами українського президента, «була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години».

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», - наголосив Зеленський.

Напередодні президенти теж мали розмову на полях саміту НАТО в Анкарі.

Навроцький заявив, що його позиція щодо історичних питань не змінилася і продовжив заявляти про «120 тисяч поляків», у смерті яких нібито винна УПА. Хоча ані історичні джерела, ані ексгумації, які дозволила Україна, не підтверджують цієї цифри.

Польська делегація проштовхнула правку у резолюцію Європарламенту, яка оцінює прогрес реформ України на шляху до вступу в ЄС, фактично звинуватили Україну в «ескалації» проблемних стосунків із Польщею через УПА.

Голова Офісу президента Кирило Буданов попередив також, що Польща готує низку ескалаційних кроків до дати роковин Волинської трагедії 11 липня.

В інтерв'ю ТСН Зеленський нещодавно пояснював, що антиукраїнська істерія в Польщі пов'язана з підготовкою команди Навроцького до майбутніх парламентських виборів і простистояння з чинним главою уряду Дональдом Туском. Тож політизація історії дозволяє чинному президенту підняти собі рейтинги.