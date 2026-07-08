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Зеленський і Навроцький знову провели зустріч та домовилися про продовження діалогу

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія», - наголосив Зеленський.

Зеленський і Навроцький знову провели зустріч та домовилися про продовження діалогу
зустріч Володимира Зеленського і Кароля Навроцького в Анкарі
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Каролем Навроцьким.

За словами українського президента, «була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години». 

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», - наголосив Зеленський.

  • Напередодні президенти теж мали розмову на полях саміту НАТО в Анкарі.
  • Навроцький заявив, що його позиція щодо історичних питань не змінилася і продовжив заявляти про «120 тисяч поляків», у смерті яких нібито винна УПА. Хоча ані історичні джерела, ані ексгумації, які дозволила Україна, не підтверджують цієї цифри.
  • Польська делегація проштовхнула правку у резолюцію Європарламенту, яка оцінює прогрес реформ України на шляху до вступу в ЄС, фактично звинуватили Україну в «ескалації» проблемних стосунків із Польщею через УПА.
  • В інтерв'ю ТСН Зеленський нещодавно пояснював, що антиукраїнська істерія в Польщі пов'язана з підготовкою команди Навроцького до майбутніх парламентських виборів і простистояння з чинним главою уряду Дональдом Туском. Тож політизація історії дозволяє чинному президенту підняти собі рейтинги.
  • Тим часом Україна стежить за перебігом розгляду у сеймі Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу. Поляки мають намір прирівняти пропаганду ідеології Організації українських націоналістів (ОУН) та УПА до пропаганди нацизму й комунізму.
  • Українська сторона при цьому не висловлює Польщі претензій щодо вшанування державних і військових діячів (як-от Юзефа Пілсудського) та Армії Крайової, які причетні до знищення українців у ХХ столітті.
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