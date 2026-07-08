Рубіо: Росії щоразу важче захищати свій повітряний простір від українських атак

«Ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться простір для переговорів про припинення цієї війни», - вважає держсекретар США.

Здатність України бити по Росії може створити підстави для переговорів про припинення війни.

Таку думку озвучив держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі лідерів України і Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

«Я вважаю, що це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців, а саме те, що росіянам стає дедалі важче захищати свій власний повітряний простір. І ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться простір для переговорів про припинення цієї війни», - сказав Рубіо.

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За його словами, «це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти привести до кінця».

На думку Рубіо, Путін «можливо, шукатиме врегулювання».

Трамп від себе додав, що вважає, що Україна і РФ таки укладуть мирну угоду.

«Ця угода готувалася вже давно. У ній є свої плюси, свої мінуси, вони знають, що це таке, він знає це краще за будь-кого», - додав президент США.