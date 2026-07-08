Президент США назвав іранців «хворими людьми», з якими він не хоче мати справу.

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Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО заявив, що перемир’я з Іраном закінчене, передає Reuters.

Він також сказав, що не хоче мати справу з іранцями, яких він назвав «хворими людьми».