Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО заявив, що перемир’я з Іраном закінчене, передає Reuters.
Він також сказав, що не хоче мати справу з іранцями, яких він назвав «хворими людьми».
- Після кількох місяців ескалації у червні США та Іран за посередництва Катару уклали тимчасовий меморандум про взаєморозуміння. Він передбачав припинення бойових дій, часткове пом'якшення санкцій проти іранського нафтового експорту та початок переговорів щодо повноцінної угоди, зокрема стосовно ядерної програми Ірану.
- Втім, сторони так і не досягли прогресу на переговорах. Після нових інцидентів в Ормузькій протоці США відновили тиск на Тегеран і завдали нових ударів по іранських цілях, а Іран відповів атаками на американські об'єкти.