Буданов: вибори і референдум про мирну угоду більше не на порядку денному

Росія вірить, що на зустрічі Владіміра Путіна із Дональдом Трампом на Алясці їй вдалося домовитися про так звану формулу 3 плюс 2. Це завершення війни на умовах визнання російського контролю Росії над Кримом, Донецькою, Луганською областями повністю та частинами Херсонської і Запорізької областей, які окуповані зараз. Про це голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

Він сказав, що в США інтерпретація обговорень в Анкориджі є іншою. І наголосив, що для України територіальні компроміси неможливі.

«Взагалі без жодних варіантів», – сказав він.

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Буданов зазначив, що закріплення будь-яких «прав» на користь Росії, наприклад, російської мови як другої державної, не допоможе повернути окуповані території. Зробити це може лише поле бою і домовленості в кабінетах. Змусити Москву припинити війну можуть Україна і США.

«В другому плані – вже Європа, бо їхня думка для Росії не так важлива, але від них багато чого насправді залежить», – додав Буданов.

Роль Китаю також важлива, але він має від ситуації власні переваги.

Буданов додав, що питання одночасного проведення виборів та референдуму, присвяченому мирній угоді, більше не на порядку денному.

Контекст

Торік 16 серпня Трамп прийняв російського лідера на Алясці. Це була перша зустріч американського президента із очільником Кремля за час повномасштабної війни. Україна до обговорень запрошена не була, хоча під час зустрічі йшлося і про війну на її території.

Після саміту Москва почала говорити про домовленості в «дусі Анкориджа», при цьому не кажучи прямо, про що, за її версією, домовилися лідери.

Тема референдуму виникла після того, як Вашингтон підтримав російські закиди про необхідність проведення виборів в Україні. Володимир Зеленський на це відповів, що готовий, якщо Штати і інші партнери забезпечать безпечне проведення виборів, а парламентарі підготують законодавчі зміни. Зеленський просить у такому випадку США забезпечити те, що вибори відбудуться в безпеці.

Росія вимагає відведення армії України з тієї частини Донецької і Луганської областей, які вона не змогла окупувати, і створення там так званої демілітаризованої зони. США в якості компромісу пропонували створити там вільну економічну зону. Президент сказав, що вирішувати це питання повинен народ України: на референдумі чи виборах.