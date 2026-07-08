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США заявили про початок нової хвилі ударів по Ірану

Удари є відповіддю на іранські атаки на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою.

США заявили про початок нової хвилі ударів по Ірану
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Центральне командування США розпочало серію потужних ударів по Ірану.

Про це повідомило Центральне командування США в соцмережі Х.

"Щоб завдати великої шкоди за напади на комерційні судна з екіпажами, що перебувають у складі мирних жителів, на міжнародному водному шляху", - йдеться в повідомленні.

Удари США є відповіддю на іранські атаки на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою. 

Як пише Bloomberg, посилаючись на джерела, у вівторок вранці був атакований газовоз «Аль-Рекайят». Крім того, саудівський танкер з сирою нафтою був пошкоджений під час виходу з Ормузької протоки. Британська військово-морська група опублікувала повідомлення про третій напад.

Міністерство фінансів США скасувало дозвіл на продаж іранської нафти у відповідь на напади. Ціни на нафту різко зросли після цієї новини.

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