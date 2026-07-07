Сибіга отримав запрошення відвідати Китай

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив голову МЗС України Андрія Сибігу відвідати Китай.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Андрій Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван Ї здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту", – йдеться у повідомленні.

Сибіга також наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні.

"Під час переговорів із міністром Ван Ї я закликав КНР підтримати припинення вогню, адже це відповідає принципам Китаю щодо завершення цієї війни. Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру", – додав міністр.