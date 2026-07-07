BBC: сталися вибухи у Дамаску, де перебуває Макрон. Президент у безпеці

Відомо, що вибухнули два пристрої, кілька людей отримали поранення.

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Еммануель Макрон і Ахмед аль-Шараа у Дамаску

Сьогодні зранку сталися вибухи в центрі Дамаска сьогодні зранку, де перебуває президент Франції Еммануель Макрон.

Про це пише BBC.

Зазначається, що Макрон у безпеці.

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Президент Франції перебуває у столиці Сирії для переговорів зі своїм сирійським колегою Ахмедом аль-Шараа у президентському палаці.

Відомо, що вибухнули два вибухові пристрої, кілька людей отримали поранення.

Після поїздки до Сирії Макрон має намір вирушити до Туреччини на саміт НАТО. За інформацією Єлисейського палацу, візит "продовжується за планом".

Після повідомлень про вибух у місті, у соціальних мережах поширили фото та відео з клубами диму та полум'ям, що піднімаються з автомобіля біля готелю в сирійській столиці.

Під час отримання цієї інформації, сирійське державне телебачення повідомило, що аш-Шараа привітав Макрона в президентському палаці.

BBC зазначає, що вибухи сталися приблизно за 125 метрів від готелю Four Seasons на вулиці Шукрі аль-Куатлі – головній магістралі, що проходить через столицю.

За словами сирійських чиновників, президент Франції не чув жодних вибухів дорогою на зустріч.