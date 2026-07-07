На Кубі зафіксували чергове масштабне знеструмлення

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Працівники Національної електричної компанії працюють над ремонтом електромережі в Гавані, Куба, 10 вересня 2025 року

У понеділок на Кубі сталося загальнонаціональне відключення електроенергії. Країна переживає затяжну енергетичну кризу, яка загострилася через фактичну блокаду поставок палива з боку США.

Про це пише CNN.

Міністерство енергетики Куби повідомило, що національна електромережа повністю вийшла з ладу. Оператор енергосистеми заявив, що наразі з'ясовує причини аварії.

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Міністр енергетики Вісенте де ла О Леві повідомив, що влада працює над відновленням електропостачання та вже запустила аварійні «мікросистеми», які забезпечують електроенергією життєво важливі об'єкти.

За останні кілька років Куба неодноразово переживала масштабні відключення електроенергії, оскільки застаріла енергетична інфраструктура країни вже не здатна задовольнити наявний попит.

Цього року енергетична криза поглибилася після того, як США змусили основних постачальників Куби припинити поставки нафти. Лише в березні країна двічі за один тиждень залишалася без електроенергії.

У понеділок президент Куби Мігель Діас-Канель розкритикував США у соцмережі X за блокування імпорту палива, заявивши, що Вашингтон намагається спровокувати «соціальний вибух шляхом задушення» країни.

Енергетична криза негативно позначилася на роботі найважливіших сфер, зокрема освіти, транспорту та системи охорони здоров'я. Нові американські санкції також ще більше погіршили економічну ситуацію на Кубі та перешкодили багатьом туристам відвідувати острів.

США заявляють, що економічний тиск має змусити кубинську владу відкрити закриту політичну систему країни та дозволити прямі іноземні інвестиції.

Минулого місяця Національна асамблея Куби схвалила масштабний пакет реформ, спрямованих на лібералізацію економіки. Міністр зовнішньої торгівлі Куби заявив тоді, що ці заходи були ухвалені не у відповідь на зовнішній тиск.

Протягом останніх кількох тижнів представники США та Куби провели низку переговорів. У травні директор ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся в Гавані з керівниками кубинських спецслужб, а командувач Південного командування США провів переговори з високопоставленими представниками кубинських збройних сил поблизу військово-морської бази США в затоці Гуантанамо.

США звинувачують Кубу в тому, що вона дозволяє Росії та Китаю розміщувати на острові розвідувальні пункти радіоелектронного спостереження та перешкоджає американським інтересам у регіоні. Куба відкидає ці звинувачення та виступає проти позиції Вашингтона.