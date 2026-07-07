Ізраїльський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про розслідування нападу 7 жовтня

Законодавці від опозиції хочуть створити іншу комісію, яку не призначатимуть політики, вони бойкотували голосування.

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Ізраїльський парламент у першому читанні схвалив законопроєкт про створення комісії з розслідування провалів у сфері безпеки, які призвели до нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє France24.

Метою запропонованого закону є проведення повного, ретельного та незалежного розслідування “різанини 7 жовтня” та наступних воєн, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Законопроєкт пройшов перше читання в Кнесеті, 120-місному парламенті Ізраїлю, з 59 голосами “за” та жодним “проти” чи “утримався”.

Законодавці від опозиції хочуть створити іншу комісію, яку не призначатимуть політики, вони бойкотували голосування.

Згідно з запропонованим законом, шість членів комісії будуть призначені більшістю у дві третини голосів членів Кнесету. Однак, за відсутності угоди, трьох членів призначить керівна коаліція, а трьох – опозиційні законодавці.

Згідно із законопроєктом, колишні заручники або члени сімей, що втратили близьких, виступатимуть спостерігачами, а засідання комісії транслюватимуться для громадськості.

Законодавець від партії “Лікуд” Аріель Каллнер, який ініціював цей закон, захистив двопартійний склад органу.

Опозиційні діячі заявили, що бойкотуватимуть комісію, призначену політиками. Вони давно закликають до створення незалежної державної слідчої комісії – механізму, який Ізраїль часто використовував для розслідування серйозних національних недоліків у минулому.

Опитування громадської думки показують, що більшість ізраїльтян у всьому політичному спектрі підтримують створення саме такого органу. Членів державної слідчої комісії тоді мав би призначати голова Верховного суду, який давно має конфлікт з урядом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.