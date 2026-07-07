The New York Times: Трамп може дозволити Туреччині отримати винищувачі F-35

Дональд Трамп заблокував продаж літаків під час своєї першої каденції.

Під час свого візиту на саміт НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп може повідомити президенту Реджепу Таїпу Ердогану про готовність відновити програму, яка дозволить Туреччині придбати винищувачі F-35.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовців Білого дому.

Раніше Дональд Трамп заявив, що готується привезти подарунок, який «дуже порадує» президента Ердогана.

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У 2019 році, під час першого терміну Дональда Трампа, Туреччину виключили з програми F-35, оскільки вона купила у Росії зенітні системи С-400. У той час Вашингтон побоювався, Росія таким чином навчиться протидіяти стелс-функціям винищувача та іншими його можливостями уникнення ракетних ударів.

«F-35 не може співіснувати з російською платформою збору розвідувальних даних, яка буде використана для вивчення його передових можливостей, – заявляв Білий дім тоді. – Туреччина є давнім і надійним партнером і союзником НАТО понад 65 років, але прийняття С-400 підриває зобов’язання відмовитися від російських систем, які всі союзники НАТО взяли один перед одним».

Перша адміністрація Трампа була настільки стурбована тим, що Росія може використовувати турецьку програму для збору розвідувальних даних про системи малопомітності F-35, що запровадила санкції проти турецького агентства оборонних закупівель. Ці санкції залишаються чинними досі.

Проте, як зазначає The New York Times, зараз Реджеп Ердоган входить до числа лідерів, якими пан Трамп найбільше захоплюється, а віцепрезидент Джей Ді Венс нещодавно заявив, що президент США наказав посадовцям адміністрації знайти спосіб забезпечити турецького лідера літаками.

При цьому адміністрації США доведеться якимось чином подолати закон, ухвалений Конгресом у 2020 році, який блокує продаж F-35 допоки Туреччина володіє російськими системами.

Для досягнення цієї мети турецькі С-400 можуть бути передані третій стороні, припустив один із співрозмовників видання.

Чотири роки тому США пропонували Туреччині передати С-400 Україні, де їх можна було б використовувати для протидії російським атакам, але ці зусилля провалилися. Анкара назвала таку пропозицію неприйнятною. Зараз йдеться про те, щоб зробити системи непрацездатними, можливо, шляхом видалення ключових деталей.

Туреччина роками активно лобіювала повернення до програми F-35, але досі не бажала відмовлятися від систем протиповітряної оборони, які вона купила у Росії, навіть будучи членом альянсу НАТО та розміщуючи на своїй території американську базу, де зберігається тактична ядерна зброя для потенційного використання в конфлікті НАТО з Москвою.

Влітку 2025 року Держдеп США підтвердив, що Туреччина не зможе відновити участь у програмі винищувачів п’ятого покоління F-35, якщо не відмовиться від російських систем ППО С-400.

Серед давніх критиків продажу F-35 – прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. «Туреччина – велика країна, але нею керує людина, яка відкрито закликає до знищення Ізраїлю, – сказав він в інтерв’ю Fox News у понеділок. – Він окупував половину Кіпру, країни НАТО. Він погрожує Греції, іншій країні НАТО, і відкрито говорить про завоювання Єрусалима».

Згідно зі звітом Служби досліджень Конгресу, у Сполучених Штатах зберігаються винищувачі F-35, оплачені Туреччиною, але так і не поставлені.