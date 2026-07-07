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Зеленський прибув до Анкари, де нині стартує саміт НАТО (доповнено)

Зустріч лідерів країн Альянсу триватиме 7-8 липня.

Зеленський прибув до Анкари, де нині стартує саміт НАТО (доповнено)
Володимир Зеленський і Олена Зеленська прибули до Анкари
Фото: скриншот

Український президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Анкари, де сьогодні розпочнеться саміт лідерів країн НАТО. Прибуття підтвердила пресслужба президента, до цього про початок візиту писало Суспільне з посиланням на делегацію. 

В межах саміту проведуть Форум оборонних індустрій НАТО, також заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами. Серед пріоритетів – ППО: нові системи, ракети до них, ліцензії на виробництво. 

«Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою», – прокоментував глава президент. 

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Очікується, що він матиме змогу зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом

Саміт триватиме сьогодні і завтра. The Guardian пише, що нині відбудеться спільна вечеря, а основні заходи планують на 8 липня. 

Що в порядку денному?

На сайті заходу зазначили, що трьома головними темами будуть оборонні інвестиції, оборонна індустрія і підтримка України. 

«НАТО підтримує невід'ємне право України на самооборону та координує постачання допомоги від союзників і партнерів. З 2022 року союзники по НАТО надають Україні безпрецедентні обсяги військової допомоги, передаючи військове обладнання, матеріально-технічне забезпечення, проводячи навчання та надаючи іншу критично важливу підтримку на мільярди євро», – зазначили організатори заходу. 

Найкращим шляхом допомогти закінчити війну і гарантувати тривалий і справедливий мир є забезпечення участі України в усіх переговорах з позиції сили, наголосили в Альянсі. 

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